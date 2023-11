Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele partidului REPER, Ramona Strugariu, a declarat sambata, despre declaratiile primarului USR, Elena Lasconi, referitoare la faptul ca a votat la referendumul pentru familia traditionala ca nu are o problema cu faptul ca a votat “Da” ci cu faptul ca in aceste conditii, aceasta deschide lista…

- Elena Lasconi, cap de lista USR la alegerile europarlamentare, dezvaluie ca a votat ”DA” la referendumul pentru familia traditionala din 2018. „Eu sunt crestina, sunt ortodoxa si consider ca familia este formata dintr-o femeie si un barbat”, a spus Lasconi la Prima TV.Elena Lasconi a fost intrebata…

- Elena Lasconi, propusa de USR in fruntea listei pentru alegerile europarlamentare, a declarat ca a votat „Da” la referendumul pentru familia tradiționala din 2018. „Eu sunt crestina, sunt ortodoxa si consider ca familia este formata dintr-o femeie si un barbat”.

- Elena Lasconi, primarul USR din Campulung Muscel, o critica pe colega sa de partid, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe motiv ca nu reuseste sa construiasca o majoritate in Consiliul Local prin care sa-si puna in aplicare proiectele. „Tu esti votat sa faci treaba, nu sa fii in permanenta primar…

- Adunarea Generala a ONU a votat in favoarea adoptarii unei rezolutii inaintate de tarile arabe prin care se cere instituirea imediata a unui armistitiu umanitar in Gaza. Un amendament la rezolutie propus de Canada, prin care se condamna explicit organizatia Hamas, nu a fost aprobat. O majoritate covarsitoare…

- Vineri,18 August 14:00 Little Eggs: An African Rescue - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 14:20 Rally Road Racers - Animatie, Comedie, Familie, Sport, Normal, AG 14:40 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem - Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF,…

- „Sanctuarul Pisicilor” este locul special creat la marginea Galațiului pentru pisicile cu handicap, accidentate, abandonate și greu adoptabile. „Sunt povești extrem de triste, in fața carora nu puteam ramane indiferenți”, spune administratorul Sanctuarului.

- Cristina Șișcanu, mesaj pentru cei care ii judeca viața de familie. Vedeta, aflata in vacanța alaturi de familie, nu s-a mai putut abtine și a postat un videoclip pe rețelele sociale pentru a-i pune la punct pe cei care nu o cred pe cuvant: „Am avut multe tensiuni in cuplu”. Cristina Șișcanu, dezvaluiri…