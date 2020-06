Stiri pe aceeasi tema

- Un caz cu final fericit. Ca urmare a verificarilor efectuate de polițiști, minora de 15 ani, din localitatea Ceaușu de Campie, a fost identificata azi,in municipiul Targu Mureș, impreuna cu prietenul ei, un tanar de 23 de ani. Potrivit comunicatului IPJ Mureș, Minora a fost predata familiei, stabilindu-se…

- Polițiștii din Mureș cauta o minora de 15 ani, din localitatea Ceuașu de Campie, care a plecat de la domiciliu la data de 24 iunie, fara a comunica rudelor unde se deplaseaza. ”La data de 25 iunie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au fost sesizati de o femeie, din satul…

- Doua surori, de 15 si 12 ani din Brasov, sunt cautate de politisti, dupa ce mama acestora a sesizat, in aceasta dimineața faptul ca cele doua fete au plecat aseara de acasa si nu au mai revenit. Minora in varsta de 15 ani are 1,65 m inaltime, greutate 56 kg, par roscat, ochi caprui, constitutie […]…

- Parinții unei minore in varsta de 14 ani sunt disperați. Tanara a plecat de acasa noaptea trecuta, fara vreun motiv, iar cu ea a luat o suma de bani și un geamantan cu haine. Polițiștii o cauta in aceste momente.

- Polițiștii de la Botoșani cauta o fata de 13 ani care a disparut de acasa. Polițiștii au anunțat ca ieri, in ziua de 13 mai, in jurul orei 16:00, ISPIR LORENA ANDREEA, de 13 ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Botoșani, intr-un loc necunoscut, și nu s-a mai intors. Iata semnalmentele…

- Numeroși mureșeni care au de executat pedepse cu inchisoarea pentru diverse infracțiuni comise sunt dați in urmarire de Poliția Romana. Va prezentam, in randurile de mai jos, o scurta sinteza in acest sens, realizata de pe pagina web a Poliției Romane, www.politiaromana.ro. In cazul in care dețineți…

- Ati vazut-o? In data de 05.05.2020, in jurul orei 22:40, Poliția Stațiunii Geoagiu a fost sesizata de o femeie din Oraștie cu privire la faptul ca fiica sa, MUNTEAN ROXANA-ANDREEA (foto), in varsta 15 ani, din Orastie, in data de 05.05.2020, in jurul orei 16:00, a plecat voluntar de la o stana…

- Un batran din Dragutesti disparut de acasa de vreo doua luni. Omul are faima de Don Juan in localitate dupa ce a avut 19 neveste. Batranul este cautat de primul sau fiu, ingrijorat ca Don Juan de Talvesti ar fi putut sa aiba parte de necazuri mari, d...