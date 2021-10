Stiri pe aceeasi tema

- Moment comic, la Tulcea, la inaugurarea unui centru plutitor pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati. Panglica a fost taiata de 7 persoane odata. Printre ei, ministrul muncii, Raluca Turcan. Alaturi de Raluca Turcan au mai fost primarul localitații Mahmudia, președintele Consiliului Județean Tulcea…

- Mai multe echipe din Liga 1 au incheiat parteneriate cu clinici medicale pentru a face teste rapide suporterilor, la prețuri mult mai mici, inainte de intrarea pe stadion. Fanii nu primesc buletine de analize, ci doar cartonașe ștampilate cu „negativ” sau brațari care le garanteaza accesulRaed Arafat,…

- Ramona Manole a aflat de moartea lui Petrica Cercel și e distrusa de durere. Cantareața și manelistul se cunoșteau de mult timp și au fost impreuna la o mulțime de evenimente. Astazi ea a publicat o fotografie emoționanta, dupa decesul tatalui lui Ionuț Cercel.

- Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, a transmis luni, in mesajul sau la inceputul anului scolar, ca sunt inca "multe semne de intrebare, motive de ingrijorare si intrebari cu privire la modul cum se va desfasura procesul de invatamant, pus la incercare de pandemia de coronavirus".…

- "Pana pe 13 septembrie, sper sa nu avem nicio școala in care sa nu se poata incepe cu prezența fizica din cauza depașirii pragului de 6 la mie", a declarat joi seara, la Tema zilei, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.

- Consiliul Fiscal a publicat Opinia cu privire la proiectul primei rectificari a bugetului general consolidate pe anul 2021. Asa cum era de asteptat , analiza specialistilor nu este una incurajatoare si ridica serioase semne de intrebare cu privire la calitatea si robustetea cresterii economice preconizate:“Bugetul…

- O fotografie postata pe Facebook starnește controverse, in ultimele ore, in randurile utilizatorilor acestei rețele sociale. In aceasta fotografie apare președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, facand cumparaturi intr-o piața alimentara. Unul dintre site-urile care a postat aceasta imagine pe Facebook…