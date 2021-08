Stiri pe aceeasi tema

- Formeaza un cuplu cu Alex Velea de opt ani de zile, dar abia acum a facut dezvaluiri despre inceputurile relației lor. Antonia, intr-un interviu exclusiv pentru revista VIVA! , a povestit cum s-a indragostit de artist și cum au facut fața momentelor mai puțin placute. Inainte de toate, Antonia și Alex…

- E oficial! Alex Bodi și Oana Marica și-au spus deja adio și se pare ca nu ii mai leaga decat... amintirile. Chiar celebrul afacerist a dat carțile pe fața, in exclusivitate, pentru Antena Stars, declarandu-se un barbat cat se poate de liber. Ei bine, taoate zvonurile s-au adeverit, iar Alex Bodi și…

- Ioana Chișiu iubește din nou și nu se ferește sa spuna asta in fața tuturor, deși este o persoana destul de rezervata atunci cand vine vorba despre viața ei amoroasa. Este una dintre cele mai populare vloggerițe de la noi, dar in același timp este și mama de gemene și reușește sa le faca pe toate, mai…

- Soprana Daniela Vladescu, fosta iubita a lui Nicu Ceaușescu, a facut noi dezvaluiri despre relația de amor pe care a avut-o cu ani in urma cu fiul dictatorului. Cunoscuta cantareața de opera l-a cunoscut pe Nicu Ceaușescu in urma cu 35 de ani, pe vremea cand se aflau in delegatie la Festivalul Tineretului…

- Il vezi non stop pe Tik Tok și razi copios la glumele și filmarile lui, insa intrebarea care sta pe buzele tuturor este legata de cați bani face ”Boala copiilor” din Tik Tok. Invitat alaturi de soția sa, Georgeta, la Xtra Night Show, de la Antena Stars, Luis Stan a vorbit despre sumele care ii intra…

- In timp ce mandria Clejanilor, Fulgy, este internat intr-un spital de psihiatrie din Capitala, Ramona Manole, sora lui vitrega, și-a adunat toate forțele și a decis sa spuna adevarul despre amenințarile cu moartea pe care le-a primit din partea fratelui sau vitreg. Fiica lui Ionița de la Clejani a recunoscut…

- Bianca Dragușanu și-a deschis sufletul și i-a pus la punct pe toți cei care ii vor raul. In cadrul interviului oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, focoasa blondina a facut dezvaluiri incredibile și despre relația cu Gabi Badalau, susținand ca este barbatul pe care il iubește in momentul de…

- Laura Vass a facut dezvaluiri neștiute despre cariera sa. Invitata in platoul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, colega lui Sorinel Copilul de Aur a spus motivul pentru care a renunțat la numele de scena care a consacrat-o. Drept urmare, in prezent, artista se intituleaza cu numele sau din…