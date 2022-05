Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine AS Fotbal Club Buzau, in ultima etapa din acest sezon competițional. Partida de pe Stadionul Municipal Dej – care conteaza pentru a șaptea etapa a Play-out-ului Ligii 2, ultima din acest sezon competițional – va incepe la ora 11. Inaintea acestei runde, elevii…

- Etapa intermediara pentru formațiile conjudețene din Liga III. Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș vor disputa o etapa intermediara, marți și miercuri, in play-off-ul/out-ul Ligii a III-a. UNIREA ALBA IULIA – GLORIA BISTRIȚA. TOTUL SAU NIMIC PENTRU MENȚINERE Tonul meciurilor il dau…

- Etapa a 4-a din play-off/play-out-ul Ligii a 3-a a lasat din nou echipele buzoiene cu buzunarele goale. Metalul nu reuseste sa iasa din gaura neagra in care au aruncat-o mai ales problemele grave de lot si a ramas, si dupa valul 4, fara punct si fara gol marcat. Un adevarat cosmar pentru ei in acest…

- Azi a inceput etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2. Concordia Chiajna a invins-o pe Unirea Slobozia, cu un gol marcat in prelungiri, iar Petrolul și Hermannstadt au remizat. Play-off Liga 2, programul etapei a 3-a, clasamentul și televizarile Miercuri, 6 aprilie ora 16:30 Concordia Chiajna – Unirea Slobozia…

- Start ratat si pentru Metalul, si pentru CSM Rm. Sarat in play-off-ul, respectiv play-out-ul din Seria a 2-a a Ligii a 3-a. In prima etapa din a doua faza a campionatului, Metalul a fost invinsa, in deplasare, scor 0-2, de CSM Focsani, de care o desparte acum 13 puncte, o diferenta, practic, imposibil…

- Ocupantele primelor doua locuri in clasamentul seriei I a a Ligii a V-a de fotbal a județului Suceava au caștigat meciurile disputate in etapa a XII-a, care a avut loc la finele saptamanii trecute. Liderul Bucovina Darmanești a caștigat pe teren propriu cu 3-1 in fața celor de la Viitorul Adancata,…

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac va disputa vineri, 1 aprilie, de la ora 17:00, in deplasare, partida cu CSM Deva, in prima etapa a play-off-ului de promovare al Ligii 3! Elevii lui Boșco sunt pe locul 3, cu 32 de puncte, iar CSM Deva este pe poziția secunda, cu 40 de puncte! „Incepe o noua etapa pentru…

- Etapa a 13-a a Ligii a IV-a nu a purtat ghinion fruntașelor celor doua serii. Dimpotriva, ele s-au impus la scoruri concludente, consolidandu-și pozițiile in clasament. In Seria 1, lidera, Unirea Bacau, a trecut cu 5-0 de ACS Gauss, in timp ce in seria rezervata echipelor de pe Valea Trotușului, primele…