Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mircia Gutau a semnat joi, 19 ianuarie, Contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul „Extinderea rețelei de gaze naturale in Municipiul Ramnicu Valcea”, investiție in valoare de 24.636.937,90 lei finanțata in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. In urma procedurii…

- Peste 1100 de gospodarii din Ramnic vor fi racordate la rețeaua de gaze naturale, dupa ce primarul Mircia Gutau a semnat, astazi, contractul de proiectare și execuție. Contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul „Extinderea rețelei de gaze naturale in Municipiul Ramnicu Valcea”, in valoare…

- ”Grupul este retinut prevenitv”, declara AFP o purtatoare de cuvant a politiei. Acrivistii impotriva carbunelui s-au dus ”la marginea minei”, precizeaza ea. Greta Thunberg – imbracata in negru – apare in imagini in timp ce este tinuta de catre politisti si apoi este purtata pe sus de catre politisti,…

- Luni, 9 ianuarie 2023: Accident pe “4 benzi”, in Ramnicu Valcea. Din primele verificari, s-a constatat faptul ca s-ar fi produs o coliziune intre o autoutilitara si un tir pe DN 64, in zona Stolniceni. TIR-ul a parasit partea carosbila și a ricoșat intr-un gard, iar autoutilitara s-a rasturnat, o persoana…

- Dintre acestea, un proiect, in valoare de 2.127.261,75 lei, are ca obiectiv realizarea de bransamente pentru canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu din municipiul Ploiesti, arata comunicatul de presa al MDLPA. Patru proiecte vizeaza infiintarea a cate unui centru…

- Ilie Bolojan a anuntat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca lucrarile de extindere a noului terminal al Aeroportului Oradea ar trebui sa fie gata la finalul anului viitor. ”Consiliul Judetean Bihor a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea terminalului de pasageri la Aeroportul din Oradea.…

- Este vorba despre cei aproximativ 90 de copii, beneficiari ai CSEI Babeni, care pana in prezent iși desfașurau activitațile educative in incinta Școlii cu clasele I-VIII nr.6 Copacelu, care a devenit neincapatoare pentru derularea procesului de invațamant. “Am fost astazi sa vad cum vor incepe activitatea…