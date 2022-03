Ramasite ale unei bombe au fost gasite in drona care s-a prabusit in Croatia

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Urme de explozibil, ale unei bombe de fabricatie sovietica, au fost gasite pe drona prabușita in Zagreb FOTO| Urme de explozibil, ale unei bombe de fabricatie sovietica, au fost gasite pe drona prabușita in Zagreb Epava aeronavei fara pilot de tip Tupolev (Tu-141), care s-a prabusit in Zagreb,…

- In drona care s-a prabusit joi seara in sud-vestul Zagrebului au fost gasite ramasite ale unei bombe aeriene, a relevat duminica ministrul croat al apararii, Mario Banozic, potrivit agenției croate de presa HINA. „Au fost gasite urme ale unui dispozitiv exploziv, ceea ce indica faptul ca nu era o drona…

- Epava aeronavei fara pilot de tip Tupolev (Tu-141), care s-a prabusit in Zagreb, Croatia, a fost scoasa din crater dupa doua zile. Ministrul croat al Apararii, Mario Banozic, s-a prezentat la locul incidentului si oferit o serie de declaratii si noi informatii cu privire la ancheta desfasurata in acest…

- Ministrul croat al Apararii, Mario Banozic, a anunțat, duminica, ca a discutat cu ministrii de Aparare ai Romaniei si Ungariei, care au deschis o ancheta dupa incidentul de la Zagreb, unde s-a prabușit o drona militara. ”Am discutat și cu ministrii de Aparare ai Romaniei si Ungariei, care au deschis…

- Drona militara de productie ruseasca si aflata probabil in dotarea armatei ucrainene s-a prabusit joi seara intr-un parc al capitalei croate Zagreb, dupa ce survolat Romania si Ungaria. In spațiul aerian național a fost pentru o perioada de timp foarte scurta, sub trei minute, potrivit MApN.

- O drona ucraineana s-a prabușit joi, 10 martie, noapte la periferia capitalei croate, Zagreb, declanșand o explozie puternica și panica printre locuitori, dar aparent nu a provocat morti sau raniti, relateaza AP.Aparatul care ar fi o drona ucraineana de recunoastere s-a prabusit in noaptea de joi spre…

- O drona ucraineana de recunoastere s-a prabusit in noaptea de joi spre vineri in capitala croata Zagreb, fara sa provoace victime, a anuntat portalul de stiri 24sata, care a citat o comunicare a Ministerului de Interne croat ce mentionase prabusirea unui obiect neidentificat, relateaza EFE, scrie…