Rămășițe ale submersibilului Titan, descoperite în apropierea epavei Titanicului Resturile submersibilului gasite in apropierea epavei Titanicului sunt compatibile cu o „implozie catastrofala” a submarinului, a declarat joi Garda de Coasta americana, in cadrul unei conferințe de presa la Boston, transmite agenția AFP. „Campul de resturi este in concordanța cu o implozie catastrofala a navei”, a declarat contraamiralul John Mauger, la scurt timp dupa anunțul privind moartea celor cinci pasageri. Compania care opera submersibilul, OceanGate, a afirmat ca toți membrii echipajului au murit. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

