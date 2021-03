Raluca Turcan: Bugetul pentru anul 2021 este curajos; are nevoie de o executie buna, insotita de reforme structurale

Bugetul pentru anul 2021 este un buget curajos, orientat catre dezvoltarea Romaniei, de aceea, are nevoie de o executie buna, insotita de reforme structurale reale, a scris ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.



