- Guvernul a aprobat in ședința de marți prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Incepand de astazi, Romania intra in a doua stare de alerta. S-au adoptat noi masuri, care devin aplicabile dupa publicarea in Monitorul Oficial. Hotararea a fost adoptata in unanimitate in Comitetul National pentru Situatii…

- Ecuadorul a prelungit cu 60 de zile, pana la 13 august, starea de urgenta impusa in martie din cauza epidemiei de COVID-19, care a facut pana acum 3.929 de victime din cele peste 47.000 de cazuri de infectare, a anuntat Ministerul Comunicatiilor, transmite AFP. Guvernul a decis aceasta prelungire din…

- Armenia a anuntat vineri ca prelungeste pana pe 13 iulie starea de urgenta instituita pentru a combate epidemia de COVID-19, deoarece numarul infectiilor zilnice continua sa creasca, relateaza Reuters potrivit Agerpres. In pofida extinderii starii de urgenta, aproape toate sectoarele economiei armene…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla spune ca limitarea libertaților in stare de alerta nu este permisa și ca Guvernul a creat mai multa confuzie prin legea care prevede sancțiuni pentru romani și in stare de alerta. Asta pentru ca deja starea de alerta era reglementata printr-un OUG care nu permitea…

- ACTUALIZARE: Curtea Constitutionala a decis ca OUG 21/2004, prin care se doreste reglementarea starii de alerta, este constitutionala. CCR a stabilit insa si faptul ca restrictiile care vizeaza drepturi si libertati fundamentale trebuie impuse doar prin lege votata in Parlamentul Romaniei. Comunicatul…

- Pe 15 mai, in Republica Moldova, oficial se va finaliza starea de urgența. Potrivit prim-ministrului, Ion Chicu, aceasta nu va fi prelungita, insa cu toate acesta unele restricții vor fi menținute. ”Nu intenționam sa extindem aceasta stare de urgența. Din 15 mai vor reveni in regim normal de lucru și…

- Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta... The post Francezii plang: starea de urgenta sanitara a fost prelungita cu inca doua luni appeared first on Renasterea banateana .

- Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat sambata ca prelungeste starea de urgenta cu doua saptamani, pana pe 26 aprilie, informeaza El Pais.Guvernul spaniol a decis prelungirea cu doua saptamani a starii de urgenta instaurate din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19, potrivit…