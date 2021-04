Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca este imposibil ca politistii judiciari sa treaca de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justitiei, pentru ca este vorba de 60% din Politia Romana, iar acest lucru ar crea o mare problema pentru cele doua ministere. “In programul de guvernare este…

- Premierul Florin Cițu a inceput sa foloseasca și in discursurile publice sau in declarațiile de presa susținute de la Palatul Victoria hashtag-ul pe care il utilizeaza la finalul postarilor de pe paginile sale de pe rețelele de socializare: #romaniitrebuiesastie. Hashtag pe care l-a consacrat inca din…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, in briefingul de presa de la Palatul Victoria de joi, 25 martie, ca a fost aprobata instituirea cadrului legal pentru testarea rapida antigen in farmacii. In acest sens, vineri, vor avea loc discuții la Ministerul Sanatații pentru definitivarea procedurilor.…

- Ministrul Educației a declarat ca naveta elevilor nu poate fi decontata din bani de la buget, deocamdata, deoarece face obiectul unei legi privind transportul nereglementat. Soluția este adoptarea unie ordonanțe de urgența, dar nu se știe cand, a declarat Sorin Cimpeanu la Antena 3. Cimpeanu a mai spus…

- Ordonanța de Urgența prin care o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar vor fi eliminate ar urma sa fie adoptata miercuri, 10 februarie. Ca o noutate la cele declarate public de Florin Cițu saptamana trecuta reprezinta eliminarea voucherelor de vacanța…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Prețul polițelor RCA ar putea crește cu pana la 10-20%, dupa ce opțiunea de decontare directa, pe care acum o cumpara doar un șofer din 30, va deveni obligatorie. Guvernul lucreaza la o Ordonanța de Urgența in acest sens. Șoferul a carui mașina este avariata din vina altuia va fi despagubit de propriul…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, despre amanarea vaccinarii pana in martie a romanilor programați deja. Romanii care au aflat de amanare au observat ca vor avea rapelul la o luna distanța, și nu 21 de zile, a fost intrebarea adresata prim-ministrului. …