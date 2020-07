Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca definitia carantinei, asa cum a fost prevazuta in proiectul de lege privind initierea unor masuri igienico-sanitare pentru situatii deosebite de risc epidemiologic sau biologic aprobat luni de Guvern, este asemanatoare cu Regulamentul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat luni, ca termenii "izolare" și "carantina" au acum alte definiții, asemanatoare cu regulamentul international sanitar.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat luni, in cadrul ședinței de Guvern, ca are pe masa un singur proiect de lege privind instituirea unor masuri de sanatate publica in situații de risc epidemiologic și biologic și va solicita Parlamentului sa adopte in regim de urgența acest proiect.„Voi solicita…

- Potrivit acestuia, prevederile Legii 55 privind carantina si izolarea pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov-2 sunt in vigoare, el explicand ca decizia CCR se refera la masurile de carantinare si izolare a persoanelor in perioada dinaintea adoptarii acestui act normativ si ca a fost declarat neconstitutional…

- Curtea Constituționala a decis joi ca Parlamentul nu poate decide asupra Hotararii privind starea de alerta. De asemenea, judecatorii constituționali au stabilit ca izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru.

- Un barbat de 45 de ani din judetul Galati care a nu respectat masura izolarii la domiciliu si a plecat intr-o localitate invecinata sa isi vada sotia si copiii a provocat scandal dupa ce jandarmii l-au dus intr-un centru de carantina, de unde a incercat sa fuga, sarind de pe geam. Dus la spital pentru…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a declarat intr-un interviu ca a invatat enorm din izolarea la domiciliu de doua luni provocata de pandemia de coronavirus, ea precizand ca si-a dat seama ca de fapt a fost intr-o "carantina totala" in ultimii sase ani, timp in care s-a concentrat…

- Prim-ministrul Chicu a convocat o ședința pentru examinarea proiectului Codului transportului Feroviar. Proiectul a fost aprobat anterior de Guvern in 2018 și remis Parlamentului, de unde a fost intors pentru re-examinare. Codul este o restanța in implementarea Acordului de Asociere RM - UE. Ion Chicu…