Raluca Turcan: „Începem procesul de recalculare a pensiilor pe o nouă lege” - Cât durează și cât vor crește PENSIILE „Pensiile aș vrea sa le scoatem din sfera politica. Majorarea de 40 la suta nu a fost pregatita și dorita la modul real. Romania nu și-ar putea permite acest efort bugetar.Era necesara o etapa de pregatire. Etapa aceasta a fost angajata prin lege in iunie 2019, cand era PSD la guvernare, și nu s-a facut nimic. Recalcularea pensiilor nu s-a intamplat. Subiectul a fost reluat in perioada campaniilor electorale.Anul acesta planul este urmatorul: incepem procesul de reclaculare a pensiilor. Pe o noua lege a pensiilor, pentru care voi da un ordin zilele urmatoare, sper ca intr-un an și jumatate sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

