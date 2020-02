Vicepremierul interimar Raluca Turcan afirma ca PNL nu va negocia nimic cu PSD in privinta formarii unei majoritati parlamentare pentru investirea unui nou guvern.

"Nu vom negocia nimic cu PSD. Daca PSD intentioneaza sa fie in continuare toxic si distructiv, este treaba lui, va plati electoral. PNL nu doar ca si-a facut datoria la guvernare, dar a fost in acord cu cele mai multe lucruri bune pe care le asteptau romanii de la un guvern. Practic, in trei luni de guvernare am furnizat cat nu s-a oferit in trei ani, chiar mai mult, in ultimii 30 de ani. De aceea lucrul acesta va trebui spus…