Doar 7% din serviciile sociale sunt furnizate in mediul rural si in aceste zone capacitatea de a furniza servicii sociale este una redusa, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la prezentarea concluziilor campaniei de evaluare a ajutorului social, initiata la inceputul mandatului. Turcan a pledat pentru colaborarea intre autoritatile centrale si locale, in vederea […]