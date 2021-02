Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii: minerii isi vor incasa drepturile salariale restante Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. Minerii de la Complexul Energetic Hunedoara îsi vor primi salariile și beneficiile restante în trei tranșe, a dat asigurari ministrul…

- Guvernul va aloca bani pentru plata drepturilor salariale restante ale minerilor de la Compania Energetica Hunedoara, care vor acoperi plata salariilor pe trei luni si alte beneficii, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul intrevederii avute cu liderii…

- Ea a mai spus ca o prima masura a fost elaborarea unei ordonante de urgenta care este publicata in Monitorul Oficial, si care prevede ca din fondul de garantare al salariilor pot fi facute platile catre Complexul Energetic Hunedoara, care se afla in insolventa. „Astazi (luni - n.r.) vom aproba o Hotarare…

- O delegație formata din administratorul special al CEH, Cristian Rosu, si lideri sindicali ai minerilor au avut discuții cu reprezentantii ministerelor Energiei si Muncii. Minerii protesteaza in continuare in Valea Jiului.

- Declaratiile liderului PSD vin pe fondul tensiunilor existente in zona, unde unii mineri s-au blocat in subteran ca forma de protest fata de faptul ca nu si-au primit la timp drepturile salariale aferente lunii ianuarie. Ambasadorul George Maior, chemat acasa de președintele Iohannis „Este…

- Minerii de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, blocați in subteran de miercuri dupa-amiaza, nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, iși continua protestul, chiar daca sunt epuizați. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, vineri dupa-amiaza,…

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, liberalul Cristian Roșu, a demisionat vineri din funcție, dupa discuțiile purtate de minerii din Valea Jiului cu ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL). La ministerul Energiei a mers pentru discuții inclusiv premierul Florin Cițu.…

- Potrivit presei locale din judetul Hunedoara, in cadrul discutiilor purtate vineri, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, a demisionat din functie lasand astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, deoarece in lipsa lui nimeni…