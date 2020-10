Raluca Turcan, despre incalcarea regulilor: "Nu stam acum sa avem o satisfactie personala din numarul de amenzi date"

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca oamenii trebuie sa respecte regulile privind limitarea raspandirii noului coronavirus si ca este o practica nu numai in Romania ca atunci cand vecinii observa incalcarea legii in curtea vecinului, sa sesizeze Politia.



"Am inchis scoli, nu am mai permis evenimentele private care sunt in toate analizele noastre principala sursa de infectare si de extindere a infectiei. De asemenea, in localitati cu incidenta de 3/1000 de locuitori am inchis teatrele, cinematografele, avem masuri de restrictie privind purtarea mastii, de exemplu e obligatorie purtarea…