- Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat si reprezentantii Jandarmeriei sunt audiati marti in Comisia de Aparare din Parlament, unde prezinta raportul intocmit de minister in legatura cu violentele din 10 august din Piata Victoriei, Carmen Dan explicand ca raportul va fi detaliat…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat duminica, la prezentarea raportului intocmit in urma violentelor din Piata Victoriei de pe 10 august, ca este dispusa sa prezinte documentul si la Comisia de aparare din Parlament, dar si in cadrul CSAT, dar ca nua fost solicitata. "Nu am nicio…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…