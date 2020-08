Guvernul a aprobat, miercuri, in sedinta, mai multe acte normative importante, in contextul inceperii noului an scolar. Astfel, Executivul a decis alocarea a 175 de milioane de euro, din care 100 de milioane de euro pentru 500.000 de tablete, 50 de milioane de euro pentru echipamentele de protectie sanitara si 25 de milioane de euro pentru containerele sanitare si de suport educational.