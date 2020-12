Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna afirma ca chestiunea varstei de pensionare trebuie rezolvata in bloc, pentru toate profesiile cu derogari, nu pe bucatele, ea adaugand ca este "o ipocrizie politica si sociala maxima" sa se vorbeasca numai de pensionarile din magistratura.



"Despre pensiile speciale si varsta de pensionare, as avea de spus intai ca este o ipocrizie politica si sociala maxima sa vorbim numai de magistratura. Reamintesc ca in vreme ce din magistratura se poate iesi la 48 de ani in cazul cel mai fericit, la Interne se poate iesi la 39 de ani. Chestiunea varstei…