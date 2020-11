Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul anului in showbiz-ul romanesc este inca aspru discutat. Pepe și Raluca au decis sa mearga pe drumuri separate, iar acum tot ceea ce au reușit sa construiasca impreuna se darama incep, incet. Celebrul cantareț nu și-a mai putut stapani trairile și a fost cuprins de lacrimi. Pepe, rascolit de…

- Raluca Pastrama a postat un mesaj controversat pe rețelele de socializare. Sa fie oare prima „ințepatura” adresata lui Pepe? Asta s-au intrebat admiratorii, dupa ce au vazut ce a scris bruneta la scurt timp dupa ce a fost anunțat divorțul dintre ea și faimosul cantareț.

- Prezentatorul de televiziune și soția sa, Andra, au nașit cateva cupluri, printre care Whats’s Up și Simina, care au divorțat anul trecut dar și Pepe și Raluca Pastrama, care s-au desparțit anul acesta. Ce spune Catalin Maruța despre finii lui aflați in continuare detalii.Andra si Catalin Maruta au…

- Marcel Vela le cere romanilor sa fie ”eroii de care țara are nevoie” in aceste momente. Totodata, el susține ca situația devine din ce in ce mia ingrijoratoare, iar romanii raman singurii” eroi” care mai pot face ceva. ”Dragi prieteni, Da, inregistram cifre ingrijoratoare, iar in tot acest timp inca…

- Locuitorii Romaniei trebuie sa se protejeze si sa respecte toate masurile de protectie pentru a nu se infecta si a nu transmite virusul mai departe. Numarul pacientilor cu COVID va creste din ce in ce mai mult, iar medicii vor face fata cu greu situatiei, atrage atentia prof. dr. Adrian Streinu Cercel,…

- Liderul PLUS Bucuresti Vlad Voiculescu a declarat ca a aflat din presa ca directorul general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), Vasile Apostol, a convocat o sedinta de urgenta cu managerii de spitale si a avut apoi o intalnire cu seful de la Colentina. Apostol…

- Anca Țurcașiu divorța anul acesta, in luna mai, iar vestea lua cu asalt tot internetul. Mai ales ca vedeta postase vestea pe rețelele de socializare. A trecut momentul dureros și acum vedeta se pare ca e cum nu se poate mai bine. Anca Țurcașiu, primul mesaj dupa divorțul de soțul sau La mai bine de…

- Profesorul Alexandru Rafila a afirmat, luni, la Antena 3, ca dupa redeschiderea școlilor in țari precum Germania s-a observat o creștere a numarului de cazuri COVID-19, dar nu o explozie a numarului de infectari. Iar acest lucru ar putea sa se intample și in Romania. Totodata, aceasta a mai precizat…