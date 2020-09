Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mitu a ridicat, astazi, Romania in picioare. Tenismena romanca a obtinut titlul de dublu la Praga, alaturi de bielorusa L. Marozova, dupa o finala fantastica si o evolutie pe masura. Mitu si Marozova, favoritele numarul 7, au trecut in doua seturi identice de Gatto/Podoroska, scor 6-4, 6-4,…

- Olympique Lyon, cvadrupla campioana europeana en titre, s-a calificat in finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, dupa ce a intrecut cu scorul de 1-0 echipa Paris Saint-Germain, miercuri la Bilbao, in cea de-a doua semifinala a competitiei. Wendie Renard, capitanul echipei lyoneze, a incris unicul…

- Perechea de dublu Monica Niculescu si Raluca Olaru au pierdut, astazi, finala turneului de la Praga. Cele doua romance au cedat cu 2-6, 2-6 in fata principalelor favorite Hradecka/Pliskova, intr-un meci care a durat o ora si sapte minute. In primul set, cele doua echipe au mers cap la cap pana la scorul…

- Perechea Monica Niculescu/Raluca Olaru, cap de serie numarul 4, s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Praga, cu premii de 275.000 de dolari, potrivit news.ro.Romancele au invins in sferturile de finala echipa Lidziya Marozava/Yana Sizikova (Belarus/Rusia),…

- Jucatoarea croata de tenis Petra Martic, principala favorita a turneului WTA de la Palermo (Italia), s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, prima din circuitul feminin dupa pauza fortata generata de pandemia de coronavirus, invingand-o in trei seturi, 5-7, 6-4, 6-2, pe rusoaica…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Daiana Iastremska a fost invinsa, miercuri, de cuplul Arantxa Rus (Olanda)/Tamara Zidansek (Slovenia), cu 7-5, 4-6, 10-8, in prima mansa a probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Palermo (Italia). Olaru si Iastremska,…

- Romanii ar putea primi interdicție de a intra in Italia, dupa ce situația din țara noastra s-a agravat in ultima vreme. Spre comparație, Italia a raportat ieri 230 de cazuri noi, in timp ce Romania a confirmat 799 de noi cazuri de coronavirus.

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a povestit care a fost cel mai greu moment al carierei sale, in cadrul unui interviu realizat pe Facebook de Raluca Olaru.Sportiva din Constanța a dezvaluit cat de greu a trecut peste eșecul cu Jelena Ostapenko din finala turneului de la Roland Garros 2017. In acea partida,…