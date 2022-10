Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a avut o zi plina și pe deasupra a trebuit sa se lupte și cu problema identitații furate in mediul online. Vedeta a anunțat ca a gasit un cont fals cu numele ei și le-a cerut fanilor sa-l raporteze și sa nu raspunda la mesajele trimise de pe respectivul cont de Instagram.

- In urma cu fix 10 zile, Alice Cavaleru a nascut a doua fetița a ei și a lui Vladimir Draghia, dar asta nu a impiedicat-o sa participe la Elle New Media Awards, petrecerea revistei Elle Romania care a avut loc aseara, in București. Vedeta a facut furori la evenimentul revistei Elle Romania, a imbracat…

- Nea Marin, celebrul coregraf și prezentator de la Antena 1, a ajuns pe masa de operație. Liviu Varciu a facut primele declarații despre starea acestuia de sanatate.In varsta de 64 de ani, Nea Marin a fost operat de apendicita. Liviu Varciu a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare și i-a…

- Soția lui Vladimir Draghia, Alice, a nascut pentru a doua oara . Ea a adus pe lume marți, 6 septembrie, o fetița perfect sanatoasa careia i-au pus numele Alegra Nova. Ieri, 8 septembrie, mamica și micuța au ajuns acasa. Vedeta s-a pozat in pat cu a doua fetița, care apare in poza infașata. „Copilul…

- FOTO ȘTIREA TA| Cum s-au trezit doi tineri din Alba cu contul de Instagram spart: Tentativele de phishing, tot mai dese pe rețelele de socializare FOTO ȘTIREA TA| Cum s-au trezit doi tineri din Alba cu contul de Instagram spart: Tentativele de phishing, tot mai dese pe rețelele de socializare Doi tineri…

- Gabriela Cristea a uimit pe toata lumea, dupa ce a anunțat ca va arunca o parte din haine. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare ca un astrolog i-a recomandat sa nu mai poarte haine in anumite culori, drept pentru care urmeaza sa arunce la gunoi tot ce are in șifonier pe aceste nuanțe.E vorba…

- Andreea Antonescu și jurnalistul Victor Vranceanu au o relație de mai mult timp, insa au reușit sa iși țina povestea de dragoste, departe de ochii curioșilor. Acum, cei doi vor deveni parinți, iar artista a publicat ieri prima imagine cu sarcina. Anunțul cu privire la sarcina a fost facut de Andreea…

- Fosta jucatoare rusa de tenis Maria Sharapova, castigatoare a cinci turnee de Grand Slam a nascut un baiețel. Anunțul a fost facut de tenismena pe Instagram, unde a publicat și prima imagine cu fiul sau, scrie SHOK .md.