Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Copoț și-a botezat fiica. Prezentatorul de la Antena 1 a organizat alaturi de soție un eveniment discret alaturi de familie și de prietenii apropiați. Acum a publicat și imagini in mediul online de la eveniment. Șerban Copoț a devenit tata pentru a treia oara in luna noiembrie a anului trecut.…

- O bataie generala s-a iscat in Parlamentul din Bolivia. Scandalul a pornit de la doi politicieni adversari care au inceput sa se certe, api sa se imbranceasca, dupa care au urmat pumni in ploaie. Pana la haosul care a urmat nu a mai durat mult. Femei și barbați s-au batut fara sa mai țina cont […] The…

- Politistii au intocmit un dosar penal dupa ce in mediul online au aparut imagini cu o eleva supusa bullying-ului intr-o sala de clasa a unei scoli din Timisoara. In imagini apar doua fete care o agreseaza pe o colega de-ale lor si pe fundal se aud mai multi baieti care, cel mai probabil, filmeaza…

- Esteto.ro, unul dintre cele mai importante magazine online pentru femei, cu prezenta regionala, in Romania, Ungaria si Bulgaria, a inregistrat in primele cinci luni ale anului o crestere cu 87% a vanzarilor in propria platforma marketplace, Esteto Marketplace, fata de aceeasi perioada a anului trecut,…

- Oana Roman și Marius Elisei și-au surprins fanii din mediul online cu ultimele postari. Cei doi au ieșit impreuna, la un restaurant, și au imortalizat momentul in care ciocneau paharele. Desigur ca postarea celor doi foști soți a starnit imediat reacțiile celor din mediul online, care acum se intreaba…

- Ploaia torențiala de joi le-a dat mari batai de cap consilierilor locali de la Craiova. Aceștia au plecat de la stadionul Ion Oblemenco in portbagaje. Consilierii participasera la o ședința pe stadionul Ion Oblemenco, dar cand au ieșit, nu au putut merge pe jos prin parcare din cauza ploilor care au…

- Stadionul din Giulești este aproape gata. Arena are gazon nou și au fost facute și primele probe ale instalației de sonorizare, anunța Compania Naționala de Investiții. “Suntem peste tot acasa” a rasunat pe noua arena cu care Giuleștiul se va putea mandri incepand din sezonul viitor al Ligii 1 la fotbal.…