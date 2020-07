Stiri pe aceeasi tema

- Campionul national absolut de raliuri al Romaniei, Simone Tempestini, s-a clasat, duminica, pe locul al cincilea Rally di Roma Capitale 2020, prima etapa a Campionatului European de Raliuri. Tempestini si Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) au fost cronometrati cu timpul de 2h 00 min 55 sec 3 /10. Victoria…

- Campionul national absolut de raliuri al Romaniei, Simone Tempestini, se afla pe locul al patrulea dupa prima zi in Rally di Roma Capitale 2020, prima etapa a Campionatului European de Raliuri. Tempestini si Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) au fost cronometrati cu timpul de 59 min 47 sec 3/10,…

- Campionul national absolut de raliuri, Simone Tempestini, va reprezenta Romania, in acest weekend, in prima etapa a Campionatului European de Raliuri, care se va desfasura chiar in Italia, la Roma, tara in care acesta s-a nascut in urma cu 25 de ani, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.Un…

- Campionul national absolut de raliuri, Simone Tempestini, va reprezenta Romania, in acest weekend, in prima etapa a Campionatului European de Raliuri, care se va desfasura chiar in Italia, la Roma, tara in care acesta s-a nascut in urma cu 25 de ani, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Un total…

- Romi Varga, un escroc ajuns celebru pentru ca imita perfect vocile unor persoane cunoscute, reușind sa obțina in numele lor diverse sume de bani, a fost reținut din nou. Modul de operare este același. Acum s-a dat drept fostul ministru al Transporturilor Anca Boagiu și a reușit sa convinga reprezentanții…

- Debutul sezonului 2020 de raliuri a avut loc in weekend-ul incheiat in județul Argeș, pe unele dintre cele mai interesante drumuri, pline de provocari interesante pentru concurenți. Raliul Argeșului a revenit anul trecut in calendarul Campionatului Național de Raliuri sub organizarea ACS DTO Rally și…

- Dupa luni de incertitudine care au afectat motorsportul la nivel global, pilotul Cristiana Oprea si-a anuntat prezenta la primul raliu al sezonului 2020. Ea va concura in acest weekend la Raliul Argesului (26-27 iunie), cu 'consacratul' Sean D'Or - Dacia Sandero cu care a alergat romaneste inca din…

- Intr-o interventie la emisiunea matinala a postului Pro X, ministrul Sporturilor, Ionuț Stroe vorbea despre pregatirile Romaniei pentru Campionatul European de Fotbal. In timp ce gesticula, a lovit telefonul cu mana, iar camera aparatului l-a aratat in chiloti! Moderatorul Mihai Mironica a ramas cu…