Raliul catrenelor continuă: Să rîdem cu (de) Mitică! Raliul catrenelor, inițiat de jurnalistul Dumitru Bujdoiu continua: FRATELUI COSTEL, DE LA PITEȘTI, CARE A ABANDONAT DUELUL EPIGRAMATIC Te-a cam speriat duelul, Știi ca și din pix se moare; Cere, frate, ajutoare, Ca eu, oricum, va fac felul. TOT LUI, O SUGESTIE Epigrama ta-i confuza, Chiar și muza ți se-amuza; Da-i un bobarnac in buza, Da-o dracului de muza, Ca poate o fi lehuza ! VEORICA ȘI TESTUL PISA S-ar mai duce pe la școala, Știe ca-i funcționala, Dar se-ntreaba, ofticoasa : "Daca-n test apar borțoasa ?! " SPER(I) MATA, VEORICO ? Iata și o știre șoc : Veorica fara coc; Iși ține parul valvoi,…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

