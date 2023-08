RAJA Constanta, Gazda de onoare pentru forumul Water Loss Balkans (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea oficiala a celei de a V a editii a Forumului WATER LOSS BALKANS, care se va desfasura la Pavilionul Expozitional Constanta, va avea loc in perioada 31 august 1 septembrie 2023. Evenimentul este organizat de Asociatia Romana a Apei in parteneriat cu RAJA SA Constanta si Turkish Society for…

- In noul sezon din Liga a 4 a, Viitorul Cobadin va debuta pe teren propriu, cu Poseidon Limanu 2 Mai, sambata, 19 august. Clasata pe locul 9 in editia 2022 2023 a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, echipa Viitorul Cobadin are planuri mari in noul sezon, care debuteaza la finele acestei saptamani.…

- SIA, Servicii Imagistica Armonia, se afla pe bulevardul IC Bratianu, nr. 2 4, Constanta, in zona Kaufland ICIL . Specialisti de inalta calificare, echipamente medicale performante si softuri ce reprezinta un salt tehnologic pentru piata actuala din domeniu din Romania sunt reuniti in universul medical…

- In cadrul SEAStreet ndash; Festivalul international de teatrul de strada, seara trecuta, incepand cu ora 22:30, in Piata Ovidiu, Remue Meacute;nage, una dintre cele mai faimoase trupe de teatru stradal din Franta, prezinta "Dreamsldquo;, un spectacol in care siluete poetice, inchise in baloane transparente,…

- Azi, 20 iulie 2023, incepe a doua saptamana a Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului ndash; SEAS 2023. La ora 19:30, in Parcul Arheologic, Teatrul de Animatie Tandarica Bucuresti prezinta spectacolul "FREESTYLE PUPPETRY", un eveniment spectaculos care se desfasoara in spatii neconventionale si care…

- Inainte de inceperea pregatirii pentru noul sezon, care se va produce saptamana viitoare, handbalistii de la CSM Constanta s au relaxat pe apa, in barca. Pastram traditia la fel ca anul trecut, un teambuilding pe apa inainte de startul sezonului. Nu exista un mediu mai bun pentru delfini decat marea.…

- Ieri, 27 iunie, la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" Constanta a avut loc proiectia filmului independent Experimentul Pitesti, regizat de Victoria Baltag. Lung metrajulsbquo; Experimentul Pitesti este un film document, un film testament, un film manifest si un film semnal…

- Astazi, 21 iunie, de la ora 12:30, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta are loc o conferinta care marcheaza continuarea campaniei de screening pentru cancerul colorectal. Potrivit SCJU, evenimentul se desfasoara in sala de curs a institutiei. Spitalul Judetean de Urgenta…