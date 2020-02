Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de militanti islamisti au murit in confruntari cu militari francezi produse in ultimele 48 de ore in Mali, anunta Statul Major al armatei Frantei, citat de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Continuand eforturile in coordonare cu fortele armate din Mali, misiunea Barkhane…

- Un agent al Jandarmeriei din Franta a fost ranit, luni dupa-amiaza, de un individ înarmat cu un cutit, iar autoritatile franceze nu exclud ipoteza unui incident de tip teorist, relateaza cotidianul Le Figaro si agentia de presa Reuters. Atacul a avut loc în sediul Jandarmeriei din localitatea…

- Doi militari francezi au fost raniti in urma unui atentat produs in Mali, a anuntat vineri Statul Major al armatei Frantei, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Un dispozitiv improvizat a explodat la trecerea unui vehicul militar francez care participa la Operatiunea antiterorista…

- Cel puțin trei persoane au murit și mii de case au ramas fara curent electric din cauza inundațiilor care au lovit sud-vestul Franței, incepand de vineri, transmite cotidianul Le Figaro, citat de Mediafax.Inundațiile au facut prapad in sud-vestul Franței. Trei persoane, una in varsta de 70 de ani, alta…

- Temerile erau deja mari dar atacul de marți din Inates, în Niger, le-a confirmat brusc: Sahelul se scufunda inexorabil în haosul orchestrat de gruparile jihadiste, în fața carora nici statele locale, nici intervenția Franței nu au un raspuns la înalțimea mizei, scrie AFP.71…

- Justitia italiana a adeschis o ancheta care-l vizeaza pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), pe care-l suspecteaza de faptul ca a folosit in mod abuziv avioane si elicoptere care i-au fost puse la dispozitie pe cand era ministru de Interne, au anuntat joi surse judiciare, relateaza Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce autoritațile au folosit arme și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de manifestanți care au participat la protestele desfașurate la Bagdad, au informat surse din poliție, relateaza Reuters.Unul din protestatari a…

- Cel puțin 15 persoane au murit și mai multe au fost ranite miercuri intr-o tabara de refugiați in urma unui atac al forțelor guvernamentale siriene in apropierea orașului Idlib, din nord-vestul Siriei, au informat surse din cadrul forțelor de securitate, citate de Le Figaro, potrivit Mediafax.Mai…