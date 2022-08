Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borell, citat de France Presse.

- Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth si Dezvoltare din Marea Britanie (FCDO) l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Andrei Kelin, cu scopul de "a-si exprima profunda ingrijorare a Marii Britanii cu privire la informatiile despre moartea cetateanului britanic Paul Urey in captivitate in zonele necontrolate…

- Oleksandr Tkacenko, ministrul ucrainean al Culturii, a anuntat, vineri, ca Ucraina va cere discutii suplimentare cu privire la decizia EBU legata de organizarea Eurovision 2023. "Ucraina nu este de acord cu natura unei astfel de decizii – am fost pusi in fata faptului implinit f-r- discutii sau alte…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a deplasat vineri la Kiev pentru a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o vizita ce nu a fost anunțata sau speculata anterior. Astfel, el este unul din puținii lideri europeni care ajunge pentru a doua oara in Ucraina in cele aproape patru luni…

- Uniunea Europeana a Radiodifuziunii a anunțat vineri ca festivalul Eurovision 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina, menționand ca Marea Britanie ar putea sa gazduiasca concursul, informeaza News.ro. „Avand in vedere razboiul care are loc dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, EBU a evaluat situatia…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) a anunțat ca Eurovision 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina. Potrivit EBU, sunt șanse mari ca Marea Britanie sa gazduiasca popularul concurs muzical.„Avand in vedere razboiul care are loc dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, EBU a evaluat situatia…

- Cheltuielile puterilor nucleare pentru a-si moderniza arsenalele atomice au crescut cu aproape 9% in 2021, pentru a atinge 82,4 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), citat marti de France Presse. Numai Statele Unite au cheltuit…

- Ministrul de externe britanic Liz Truss a dezvaluit ca Regatul Unit a inceput discutiile cu aliatii sai internationali cu privire la trimiterea de armament modern in R. Moldova pentru a o proteja de Rusia. „As vrea sa vad Moldova echipata la standardul NATO. Aceasta este o discutie pe care o avem cu…