Raid aerian la vest de capitala Libiei. Sunt zeci de victime Cel putin doi civili si-au pierdut viata si alti 20 au fost raniti joi intr-un raid aerian impotriva unei strazi comerciale din Zawiya, la vest de capitala Libiei, potrivit unui responsabil local. Victimele, numai civili, se gaseau pe o strada comerciala, potrivit sursei.



Survenit la o ora de varf, atacul aerian a lovit o farmacie, o brutarie si masini parcate, a precizat primarul.



Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a acuzat fortele maresalului Khalifa Haftar, care desfasoara din aprilie o ofensiva pentru a cuceri capitala,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

