Stiri pe aceeasi tema

- Rafinaria Petrobrazi a fost amendata de catre comisarii de mediu din Prahova in urma unui control efectuat pe fondul numeroaselor sesizari privind disconfortul olfactiv si a aparitiei unui trend de depasire a valorilor limita la indicatorul hidrogen sulfurat (H2S).Conform unui comunicat postat…

- In urma controlului, autoritațile au constatat o serie de neconformitați iar rafinaria Petrobrazi, care a facut ca aerul din zona sa fie greu de respirat, s-a ales cu o amenda in cuantum de 100.000 lei.„Controlul a fost inițiat ca urmare a numeroaselor sesizari privind disconfortul olfactiv creat in…

- Comisarii Garzii de Mediu Prahova anunta ca au amendat cu 100.000 de lei rafinaria Petrobrazi, operata de compania OMV Petrom, sanctiunea fiind aplicata in urma unui control, facut ca urmare a ”numeroaselor sesizari” primite din partea localnicilor privind disconfortul olfactiv. Conform comisarilor…

- Comisarii de mediu din Prahova au efectuat un control in urma numeroaselor sesizari cu privire la miroul deranjant si la o tendința de depașire a valorilor limita oentru indicatorul hidrogen sulfurat (H2S), scrie Agerpres . Conform unui comunicat postat, miercuri, pe pagina de Facebook a Garzii de Mediu…

- Rafinaria Petrobrazi din comuna Brazi a fost amendata cu 100.000 de lei din cauza „disconfortului olfactiv”. Garda de Mediu Prahova anunța ca a sancționat Rafinaria din comuna Brazi cu amenda in cuantum de 100.000 lei in urma neconformitaților constatate la un control. In timp ce Garda de Mediu Prahova…

- ”Garda de Mediu Prahova a sanctionat Rafinaria din comuna Brazi cu amenda in cuantum de 100.000 lei in urma neconformitatilor constatate la controlul efectuat. Controlul a fost initiat ca urmare a numeroaselor sesizari privind disconfortul olfactiv creat in proximitatea rafinariei, precum si a aparitiei…

- Garda de Mediu Prahova a amendat cu 100.000 de lei o ferma de pasari din localitatea Baicoi. Controlul la respectiva societate a avut loc dupa ce localnicii au reclamat mirosurile emanate din zona fermei, iar comisarii de mediu au constatat ca firma nu avea autorizatie de mediu, potrivit news.ro.…

- Comisarii de mediu din Prahova au facut, dupa ce au primit mai multe sesizari de la localnici, un control in comuna Albesti Paleologu, unde munti de gunoi, inclusiv deseuri provenite din constructii si decopertari de drumuri, au fost depozitati pe malul unui rau. Primaria comunei a fost amendata…