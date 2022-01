Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea numarului de cazuri noi de coronavirus va mai dura zece zile și cu siguranța se va trece de 40.000 de cazuri pe zi saptamana viitoare, a declarat, sambata, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat, vineri, scenariile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) și predicțiile pentru evoluția pandemiei pana la data de 14 februarie. Potrivit acestor estimari, Romania ar putea ajunge la 76.000 de cazuri COVID/zi in prima jumatate a lunii viitoare. …

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat ca decizia renunțarii la proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de munca a venit din partea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. „Aș vrea sa vad cum a fost fundamentata decizia ca un certificat verde nu ar duce…

- Romania a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 și se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate, joi, de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE.…

- Premierul Nicolae Ciuca si ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, au avut, joi, consultari cu structurile asociative din mediul public si privat, privind masurile de prevenire si combatere a pandemiei COVID-19. La dialog au participat si alti specialisti implicati in identificarea si implementarea solutiilor…

- Noul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat, miercuri, ca certificatul verde trebuie sa fie introdus in Romania pentru o perioada definita. “Discuțiile din Romania privind certificatul verde sunt destul de pasionale”, a spus Rafila la audierea in comisia de specialitate din Parlament, adaugand…

- Ministrul propus al Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca, cel mai probabil, valul cinci nu poate fi evitat, fiind necesara testarea in masa. ”Am in program cresterea accesibilitatii la testare, mai ales in mediul rural. Orice persoana care banuieste ca este infectata trebuie sa se testeze.…