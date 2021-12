Stiri pe aceeasi tema

- Testele de saliva in școli: Cel puțin un sfert din teste au dat rezultate FALS POZITIVE Testele de saliva in școli: Cel puțin un sfert din teste au dat rezultate FALS POZITIVE Dupa ce cel puțin 22 din cele 86 teste pe baza de saliva pozitive efectuate luni elevilor și copiilor de gradinița au fost infirmate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, despre rezultatele testarii pe baza de saliva din scoli, ca pentru el personal este surprinzator de mare rata de teste fals pozitive inregistrate dupa ziua de luni, prima im care s-au folosit aceste teste. Totusi, a…

- Luni, pana la ora 19.00, in urma utilizarii testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de saliva, au fost raportate 86 de cazuri detectate pozitiv, anunta ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, au lansat o serie de tutoriale video in care arata cum se utilizeaza testele rapide antigen pe baza de saliva, in școli.Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a publicat, luni dimineața, pe pagina sa de Facebook, trei tutoriale…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, au realizat mai multe materiale video, care vor fi distribuite in școli. In aceste filmulețe, cei doi miniștrii arata, practic, cum se administreaza un test de saliva, dar și cum se asambleaza un chit complet pentru…

- Testele de saliva pentru elevi au ajuns pe componente ambalate separat nu numai la școlile din Romania, ci și din restul Europei, a declarat sambata ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, precizand ca așa a fost procedura de achiziție. El spune ca instpectoratele școlare și directorii de școli vor gasi…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, joi, seara intr-o intervenție la Digi24 ca profesorii vor fi instruiți sa administreze testele de saliva in cazul elevilor. Acesta a mai spus ca in școlile in care exista personal medical, elevii vor fi testați de catre aceștia.Comitetul…

- Sorin Cimpeanu a declarat, astazi, intr-o conferința de presa susținuta la sediul Ministerului Educației, ca are informații de la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate care i-a dat asigurari ca de saptamana viitoare, pe un calendar stabilit pe loturi, testele pe baza de saliva vor ajunge in…