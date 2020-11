Rafila: Este foarte posibil un al treilea val, probabil în lunile februarie-martie Alexandru Rafila a declarat, joi, ca este foarte posibil sa apara al treilea val de infectari cu noul coronavirus în lunile februarie-martie. Rafila spune ca gradul transmiterii comunitare va depinde de masurile de sanatate publica si de masurile individuale de protectie.

"Acest tip de infectii virale, boli infectioase cu transmitere pe cale respiratorie, evolueaza în valuri, fie ca discutam de gripa, fie ca discutam despre infectia cu noul coronavirus fata de care nu avem imunitate. Exista cam 90%, poate putin sub 90%, din populatia României care nu a trecut prin infectie,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

