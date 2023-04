In fiecare an, pe data de 7 aprilie este celebrata Ziua Mondiala a Sanatații. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zilei. Oficialul sustine ca sistemul medical are nevoie de un personal suficient, bine pregatit, care poate sa raspunda intr-un mod profesionist si empatic nevoilor pacientilor. Totodata, Alexandru Rafila e de parere ca sunt necesare investitii in sanatate, in spitale, in ambulatorii de specialitate, in cabinetele medicilor de familie. „La data de 7 aprilie marcam Ziua Mondiala a Sanatatii. In acest an, 2023, deviza este: Sanatate pentru toti!…