​Rafila: Cu siguranță în acest an vom purta mască Deputatul PSD și reprezentantul României la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila a declarat, luni, ca eliminarea obligativitații purtarii maștii va fi luata în discuție doar dupa ce rata de vaccinare va ajunge la 70%. &"Cu siguranța însa în acest an vom purta masca&", a spus Rafila.



&"Renunțarea la masca va fi o decizie tehnica, pâna la urma. Adica, renunțarea la masca se va baza pe studii științifice, realizate de organisme internaționale, cum ar fi Centrul european de control al bolilor, va exista o poziție a UE, care sa țina cont de acoperirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

