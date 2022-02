Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca toti cetatenii ucraineni care au venit in Romania, in urma agresiunii din tara lor, beneficiaza de prevederile unui Acord, mai vechi, dar perfect valabil, care le ofera dreptul de a accesa toate tipurile de servicii medicale pe teritoriul…

- Național. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, vineri, Hotararea numarul 9 prin care se modifica și completeaza Hotararea CNSU nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor.

- Din 1 martie, moldovenii care calatoresc in Romania vor beneficia, in premiera, de servicii roaming la tarife nationale. Guvernul a aprobat miercuri acordul semnat acest sens cu autoritațile de la Bucuresti.

- Pacientii, inclusiv cei neasigurati, vor putea beneficia de noi servicii medicale la medicul lor de familie, de la 1 aprilie De la 1 aprilie, medicul de familie va putea incepe si ajusta tratamentul cu Metforminum, fara recomandarea de la medicul de specialitate diabet zaharat, nutritie si boli metabolice,…

- Platforma Beesers, prima aplicație care ofera pacienților soluții și servicii integrate adaptate nevoilor, utilizatorii pot beneficia de consultații și tratamente specializate la domiciliu. Astfel, administrarea medicamentelor pe cale orala, perfuziile, injecțiile, efectuarea analizelor de sange, ingrijirea…

- De ce servicii medicale vor putea beneficia pacienții cu forme ușoare și medii de COVID-19 care merg in centrele speciale pentru evaluare și tratament In contextul apariției unei serii de masuri menite sa reduca din presiunea pusa pe sistemul medical, in aceasta perioada de creștere a numarului de imbolnaviri…

- Numarul deceselor din 2021, mult mai mare fața de alți ani. Medicul Razvan Curca: pandemia a blocat accesul la servicii medicale Cea mai dureroasa statistica: Romania a avut peste 300.000 de morti in primele 11 luni din 2021, record istoric. Intr-un an normal, Romania are 250.000 – 260.000 de decese.…

- "Dezvoltam, impreuna cu medicii de familie, un proiect care sa permita testarea extinsa la nivelul medicilor de familie a tuturor persoanelor care sunt simptomatice sau care au fost contacti ai unor persoane infectate. De asemenea, procedurile legate de tratamentul, de evaluarea, pe de o parte, si de…