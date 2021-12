Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca proiectul de lege la care lucreaza pentru introducerea certificatului verde la locul de munca prevede instituirea acestuiaa „cand vom avea o creștere a cazurilor de 3 saptamani consecutive”. „Cand vom avea…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat sambata, in conferinta de presa de la Guvern, ca solutia legislativa privind introducerea certificatului COVID va fi adoptata pana la sfarsitul anului, informeaza Agerpres.Alexandru Rafila a precizat ca nu se mai spune certificatul verde, ci certificatul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata, in cadrul unei conferințe de presa, ca a discutat cu specialiștii din sanatate publica despre masurile care se impun in Romania atat in ceea ce privește posibilitatea apariția tulpinii Omicron, cat și a stoparii pandemiei de Covid-19. Rafila…

- Ministrul propus la Sanatate, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca certificatul verde ar putea fi reglementat printr-un nou act normativ, el afirmand ca introducerea lui se va face dupa trei saptamani de crestere consecutiva a incidentei, si va putea fi eliminat…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat miercuri, la B1 TV, ca exista un decalaj intre momentul diagnosticarii și cel in care se ajunge la forme grave de boala, astfel ca persoanele care mor astazi de COVID-19 sunt in general cele care au fost testate pozitiv acum cinci-șase…

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, vineri, ca se inregistreaza o crestere a numarului de persoane care s-au vaccinat cu prima doza de ser anti-COVID, precizand ca e o crestere importanta, dar care trebuie valorificata si intarita si in perioada urmatoare. „Avem in ultimele zile…

- Aproape 40% dintre cazurile de COVID-19 inregistrate in ultimele 14 zile in Alba Iulia au fost depistate in ultimele trei zile, cand, zilnic, numarul a fost de cel putin 100. Astfel, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, in Alba Iulia, unde rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2…

- Școlile se deschid in cateva zile și parinții sunt mai preocupați de achiziția de rechizite decat de siguranța copiilor in clasa, spune Octavian Jurma. Valul 4 crește mai repede decat oricare dintre valurile epidemice de pana acum. Epidemiologul adauga, insa, ca „exista și o bruma de speranța”. Conform…