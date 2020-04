Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile se gandesc la un plan de ridicare treptata a restricțiilor și in Romania, dupa ce mai multe state europene afectate de pandemie au facut anunțuri in acest sens și incep chiar din aceste zile sa renunțe la masurile impuse pana acum.

- Copiii trebuie sa iasa, sa se joace, sa alerge, iar probabil ca data de 15 mai este o data rezonabila pentru Romania, spune prof. dr. Alexandru Rafila: „Trebuie sa ne gandim si la persoanele varstnice, care trebuie incurajate sa faca miscare in cursul serii, cand circulatia este redusa”.Citește…

- Copiii trebuie sa iasa, sa se joace, sa alerge, iar probabil ca data de 15 mai este o data rezonabila pentru Romania, spune prof. dr. Alexandru Rafila. „Trebuie sa ne gandim si la persoanele varstnice, care trebuie incurajate sa faca miscare in cursul serii, cand circulatia este redusa”, spune el.

