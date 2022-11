Rafila anunță că își face doza a 4-a de vaccin Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la finalul lunii noiembrie vor sosi in tara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza a patra impotriva acestei boli. „Pandemia de COVID-19 este o problema la nivel global, dar manifestarile din fiecare tara sunt particulare. Noi avem intre 200 si 400 de cazuri pe zi, cateva decese. Au fost si zile fara niciun deces. Este clar ca, in acest moment, COVID-19 nu mai reprezinta o problema de sanatate publica in tara noastra. Dar, ca orice viroza imprevizibila din punct de vedere al evolutiei,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la finalul lunii noiembrie vor sosi in tara primele doze de vaccin anti COVID 19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza a patra impotriva acestei boli. Pandemia de COVID 19 este o problema la nivel global, dar manifestarile…

- Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, citat de Agerpres. „Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a adaugat ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a mai spus ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- Aproape 400.000 de vaccinuri antigripale mai sunt disponibile in cabinetele medicilor de familie, insa daca va exista cerere stocurile ar putea fi suplimentate. Medicii recomanda administrarea serului si estimeaza ca in acest sezon rece ne vom confrunta cu un numar mare de infectii respiratorii si gripe,…

- Un vaccin anual, programat in apropierea sezonului rece, ca in cazul gripei, ar putea fi cea mai buna masura de precautie in lupta impotriva COVID, potrivit unei analize publicate de site-ul britanic The Conversation. Ce vaccinuri ar trebui sa folosim si cum functioneaza acestea? „Devine din ce in ce…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca pana acum au fost distruse 3 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19.Dozele erau expirate. Urmeaza sa fie distruse alte 3 milioane de doze, din acelasi motiv.

- Ministrul Sanatații vine cu vești bune pentru romani, in contextul in care sezonul cald este pe cale sa se termine, iar toamna ne bate la ușa, motiv de ingrijorare pentru persoanele cu o stare de sanatate vulnerabila. Avand in vedere avertismentul medicilor infecționiști privind riscul unei noi creșteri…