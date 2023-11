Rafale de vânt, duminică, în București, dar și în țară Temperaturile vor fi mai ridicate, astazi, fața de cele specifice pentru aceasta perioada din an, dar se va manifesta și o instabilitate atmosferica accentuata in unele parți ale țarii. Meteororologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis Cod galben de vant. Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben. Vantul va avea intensificari in Dobrogea, dar se va manifesta și in cea mai mare parte a Munteniei și in sudul Transilvaniei, cu viteze de 55…65 km/h și izolat peste 70 km/h. Va ninge moderat cantitativ (10…15 l/mp) in zona Carpaților Orientali și va continua sa se depuna strat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

