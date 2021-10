Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre rivalitatea teribila pe care o are cu Novak Djokovic, laudându-l pe sârb pentru calitațile și spectacolul oferit pe teren în ultima perioada. Mai mult de atât, spaniolul a punctat câteva aspecte și despre…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se recupereaza dupa o accidentare la picior care i-a afectat sezonul 2021, nu stie cand va putea reveni pe terenul de tenis, transmite Reuters, potivit Agerpres. Rafa Nadal, 34 ani, cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares, a jucat ultima oara in august la…

- Alexander Zverev trece printr-o perioada foarte buna, dupa ce a cucerit medalia de aur la JO Tokyo 2020 în proba de simplu, cât și turneul ATP 1000 de la Cincinnati. Cu toate acestea, tenismenul german considera ca Novak Djokovic ramâne favorit la US Open.Alexander Zverev (5…

- ​Dupa ce Roger Federer și Novak Djokovic au anunțat ca nu vor participa la competiția de la Cincinnati, turneul de categorie "ATP 1.000" a mai pierdut un nume foarte important: ibericul Rafael Nadal.Nadal a renunțat marți și la turneul de la Toronto declarând ca se confrunta…

- Numarul patru mondial Rafael Nadal s-a retras marți de la turneul ATP 1000 de la Toronto, una dintre competițiile de pregatire pentru US Open. Nadal a declarat ca simte durere la piciorul stâng, astfel ca a fost nevoit sa declare forfait pentru turneul Masters de la Toronto. La…

- Tenismenul iberic Rafael Nadal a declarat înaintea turneului ATP 1000 de la Toronto ca ultimele luni au fost grele pentru el din cauza accidentarii suferite la picior. Locul trei mondial nu a participat la Wimbledon și JO Tokyo 2020, iar la revenirea în circuit a fost eliminat prematur la…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP de la Washington, la care si-a facut revenirea in competitie dupa o convalescenta de doua luni, in urma unei accidentari la picior, fiind invins in trei seturi, 6-4, 1-6, 6-4, de sud-africanul…

