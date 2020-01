Stiri pe aceeasi tema

- Australian Open și-a desemnat deja primele 3 jucatoare din sferturile de finale. Ons Jabeur (78 WTA) va juca impotriva americancei Sofia Kenin (15 WTA), in timp ce Petra Kvitova (8 WTA) așteapta deznodamantul partidei dintre Ashleigh Barty (1 WTA) și Alison Riske (19 WTA). Simona Halep (28 de ani,…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA) joaca duminica spre luni, de la ora 02:00, in optimile de finala de la Australian Open. Organizatorii de la Melbourne au anunțat programul zilei cu numarul 8. Simona Halep și Elise Mertens vor intra primele, in sesiunea de dimineața,…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, unde o va intalni pe Elise Mertens (24 de ani), a 17-a jucatoare a lumii. Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. In turul urmator, Halep va da peste belgianca Elise Mertens (17 WTA). Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens (17…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens (17 WTA). Partida se va juca luni, la o ora ce urmeaza a fi stabilita de organizatori. …

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens (17 WTA). Partida se va juca luni, la o ora ce urmeaza a fi stabilita de organizatori. …

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva belgiana Elise Mertens, 24 de ani, 17 WTA, in optimile de finala de la Australian Open.Partida dintre Simona Halep și Elise Metrens se va disputa luni, 27 ianuarie, la o ora care urmeaza sa fie anunțata ulterior de catre organizatori. Pana in…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep va juca in optimile de finala cu invingatoarea meciului dintre belgianca Elise Mertens (17 WTA) și americanca Cici Bellis (600 WTA).…