- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a revenit pe locul secund in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni, dupa ce a cucerit titlul la Barcelona, pentru a 12-a oara. Sarbul Novak Djokovic este in continuare lider detasat, cu mai bine de doua mii de puncte…

- Tenismanul german Alexander Zverev a facut rocada cu elvetianul Roger Federer in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni, singurele modificari din top 10. Zverev, care a fost invins prematur la Miami Open, in turul al doilea, de finlandezul Emil Ruusuvuori,…

- Tenismanul canadian Denis Shapovalov a urcat de pe 12 pe 11 si este aproape de intrarea in top 10 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti ATP, dat publicitatii luni. Shapovalov a facut rocada cu spaniolul Roberto Bautista Agut si se afla la 453 de puncte de italianul Matteo…

- Rusul Daniil Medvedev a urcat o pozitie fata de saptamana trecuta si ocupa locul al doilea in ierarhia mondiala a jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), data publicitatii luni, o premiera pentru el. Medvedev, care a castigat titlul la Marsilia in acest weekend, dupa ce a jucat finala…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic l-a egalat pe elvetianul Roger Federer, cu 310 saptamani ca lider al clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), potrivit ierarhiei publicate luni, transmite AFP. Nimic nu il poate impiedica pe Djokovic, care a castigat recent primul turneu…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev a urcat un loc si ocupa locul al treilea in ierarhia mondiala a jucatorilor profesionisti (ATP), data publicitatii luni, dupa ce a jucat finala turneului Australian Open. Sarbul Novak Djokovic conduce detasat dupa succesul de la Melbourne, cu un avans de…

