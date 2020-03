Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu s-a confruntat cu un caz de coronavirus pana acum, deși zvonuri apar zilnic. Autoritațile au infirmat toate cazurile in care au fost alertate și continua campania de informare a populației privind masurile de protecție care trebuie luate.Coronavirusul nu a ajuns in Romania, anunța autoritațile.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- Compania IRI Travel a decis sa nu mai vanda pachete turistice catre Italia și alte state expuse epidemiei de coronavirus, oprind operațiunile catre aceste țari timp de o luna, informeaza compania.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i…

- Raed Arafat a declarat, despre situația din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa știe ca, daca vor veni in țara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile.„Ceea ce este important este ascultarea…

- Ministerul de Externe anunța faptul ca cei 14 romani de pe nava Diamond Princess nu sunt suspecți de coronavirus, iar la finalul carantinei ar putea reveni in Romania. Ulterior, ei vor mai fi supuși unei perioade de carantina de 19...

- Romania este țara cu cea mai mare rata de emigrare din spațiul comunitar, arata statisticile Comisiei Europene. Migrația este un fenomen ingrijorator care trebuie stopat. In Romania anului 2020, jumatate dintre tineri sustin ca isi doresc sa plece din țara, iar Romania anilor viitori va ramane depopulata,…

- Romania a devenit epicentrul unui fake-news global dupa aparitia informațiilor privind tentativele unei echipe de cercetatori romani din Timișoara de a gasi un vaccin pentru coronavirusul din China Informația a fost preluata de o publicație renumita pentru raspandirea de știri false cu titlul „Romanii…

- Raed Arafat a anuntat la Antena 3 ca romanii care vor fi repatriati din China vor ajunge intai in carantina in Franta.Am avut videoconferinta cu cei la Uniunea Europeana. Franta a facut aceasta activare initiala, a trimis doua avioane in China pentru a aduce cetateni francezi, dar si europeni. Fiecare…