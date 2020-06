Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca prelungirea starii de alerta se impune in Romania, iar faptul ca in ultimele zile a crescut numarul de cazuri noi de infectare ne arata ca vom avea probleme in continuare. „Starea de alerta nu aduce ceva in plus fața de ce este acum, dar poate sa continue anumite masuri…

- Zvonurile OMS care susțineau ca persoanele asimptomatice transmit foarte rar virusul au cauzat reacții de dezaprobare in randul medicilor și al specialiștilor in sanatate. Unul dintre aceștia este șeful DSU, Raed Arafat care a dezmințit aceste informații cu exemple clare. OMS și-a schimbat parerea la…

- Liderul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a afirmat, luni seara, la postul național de televiziune, ca masurile de restricție impotriva raspandirii și limitarii de coronavirus trebuie pastrate și dupa data de 15 iunie. Potrivit lui Raed Arafat, daca aceste masuri nu se…

- Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, luni, la Antena 3, ce va fi diferit dupa 15 mai fața de perioada de dinainte de pandemie. Seful DSU sustine ca romanii trebuie sa respecte prevederile ordonanței, pentru ca exista riscul ca data de relaxare a masurilor sa fie decalata."Masurile de…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a lansat un nou avertisment dur, dupa ce au aparut semnale ca romanii au inceput deja ,,relaxarea" masurilor de protecție in fața coronavirus. ”Mesajul e clar: pana pe 15 mai nu relaxam nimc. Impresia unora ca gata, am inceput relaxarea,…

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, a declarat ca oamenii trebuie sa fie foarte responsabili și sa respecte masurile de igiena, chiar daca masurile se vor relaxa de pe 15 mai. „Vor incepe masurile de relaxare de la 15 mai, dar vor fi treptate. Faptul ca incep masurile de relaxare asta nu inseamna…

- Managerul Institutului „Matei Balș”, medicul Adrian Streinu-Cercel, se așteapta la o creștere a numarului infecțiilor cu noul coronavirus. „Din pacate, din cauza aglomerarilor care au fost zilele astea, ma aștept ca in urmatoarele 5-10 zile sa avem o problema cu infecțiile acute, de data asta, și potențial…

- Actuala situație de urgența medicala și masurile de distanțare sociala luate in Romania și in intreaga lume vor duce inevitabil la o profunda criza economica ale carei implicații sunt vazute tot mai clar. In acest context, senatorul PMP Lucian Iliescu propune un program guvernamental pe 10 ani privind…