Stiri pe aceeasi tema

- Pentru combaterea coronavirusului, operatorii economici cu cel putin 90 de angajati vor reface orarul de lucru al angajatilor prin defalcarea orelor de incepere a programului. Totul pentru a evita aglomeratia din mijloacele de transport in comun, a declarat Raed Arafat, sef al Departamentului pentru…

- Euro a atins luni un nou record, fiind cotat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8184 de lei. Este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Leul se tot depreciaza de ceva timp, din cauza unor factori interni cum ar fi deficitul bugetar si deficitul de cont curent, la care se adauga si factori…

- Secretarul de stat Raed Arafat a cerut Metrorex soluții pentru evitarea aglomerației la metrou, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Astazi, compania a anunțat masuri suplimentare pentru lupta impotriva COVID-19, scrie Hotnews.ro Care sunt principalele masuri ale Metrorex impotriva raspandirii…

- Oficialii Metrorex ar trebui sa vina cu soluții ca sa nu existe aglomerarile de oameni la metrou la orele de varf, a solicitat duminica șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in contextul raspandirii coronavirusului."Sunt aspecte pe care nu putem sa le controlam complet.…

- Șase persoane care au intrat in contact cu barbatul de 47 de ani depistat pozitiv cu coronavirus au fost identificate, marți,de catre autoritațile din județul Timiș.Acestea se afla deja izolate la domiciuliu și in cel mai scurt timp urmeaza sa fie testate, anunța News.ro.De altfel, Raed Arafat, seful…

- Prefectura a anunțat Situația de astazi, la nivelul județului Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica: zero persoane cu infecție coronavirus, zero persoane in carantina, 49 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, i-a…

- La Ambasada Romaniei la Roma a fost constituit un task force, care se afla in legatura permanenta cu Protecția Civila Italiana și alte autoritați italiene cu atribuții in gestionarea situației privind coronavirusul, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citat de hotnews.ro. Pana in prezent,…