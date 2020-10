Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul municipal pentru Situatii de Urgenta a luat hotararea, cu unanimitate de voturi, ca evoluția pandemiei de coronavirus impune noi masuri restrictive in Capitala. Astfel, masca de protecție devine obligatorie in București in aer liber, in mai multe zone. Masca de protecție devine obligatorie…

- Masca de protecție devine obligatorie de maine in Capitala in aer liber nu doar in Centrul Vechi, ci in toate zonele aglomerate, in piețe, in stațiile de autobuz, gari și autogari. Decizia a fost luata in aceasta dupa-amiaza de Comitetul municipal pentru Situatii de Urgenta.

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a luat decizia, luni, ca masca de protecție sa devina obligatorie in Centrul Vechi din Capitala, anunța Digi 24.”Masura va fi valabila pentru zonele pietonale, nu și pentru terase”, anunța duminica viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. „Zona pietonala…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat noile restrictii decise in sedinta de Guvern de miercuri. "In seara aceasta a fost adoptata modificarea anexelor 2 si 3 ale Hotararii de Guvern nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand…

- Guvernul a adoptat modificarea HG privind prelungirea starii de alerta, fiind adaugate noi masuri de limitare a pandemiei. Masca devine obligatorie in spatiile publice, chiar daca este vorba de spatii in aer liber, iar terasele si cluburile din unele zone ale tarii ar putea functiona cu restrictii…

- Masura va intra in vigoare incepand de joi, in intreg judetul, a declarat prefectul judetului. Prin urmare, masca de protectie devine obligatorie pe tot parcursul zilei in toate spatiile deschise, in piete, targuri, oboare. In plus, comercianții din spațiile respectiv e vor fi obligați sa poarte…

- Luni, 27 iulie, prefectul Emanuel Soare a anunțat oficial ca nicio localitate din Argeș nu va fi carantinata. Anuntul a fost facut dupa ce prefectul a discutat cu toti primarii din cele 12 localitati ce erau susceptibile a le fi impusa aceasta masura. Maine insa va avea loc o ședința a Comitetului Județean…

- "Mai aveti indoieli referitor la existenta problemelor de sanatate determinate de SARS-Cov 2? Aceasta este o imagine din curtea Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, spital COVID de faza 1" , este mesajul postat de cadrul medical. Citește și: Un pacient care a refuzat…