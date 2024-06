Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier a avut loc miercuri, 1 mai, in jurul orei 14, in Argeș. Este vorba despre un accident produs in comuna Stalpeni, in care au fost implicate doua autoturisme. Citește și: Accident in Argeș. Impact intre un scuter și un autoturism Au intervenit pompierii de la Detașamentul Mioveni cu…

- Un eveniment rutier a avut loc și in dupa amiaza zilei de joi, 25 aprilie, in Argeș. A fost vorba despre un accident petrecut in satul Valea Ursului din comuna Bascov. Citește și: Video. Prinși in flagrant la Pitești. Vindeau droguri de risc și de mare risc! Potrivit celor de la ISU Argeș, in eveniment…

- Marți, 16 aprilie, in jurul orei 17, polițiștii din cadrul Secției 2 Pitești, in timp ce efectuau activitați specifice in zona de competența, au oprit, pentru control, un autoturism in care se afla o persoana cautata. Citește și: Accident in Argeș, la Draganu, cu o basculanta. O persoana ranita Potrivit…

- In seara de duminica, 14 aprilie, in jurul orei 19:30, polițiștii din Costești au intervenit la un eveniment rutier din comuna Teiu: un barbat care conducea un motociclu a parasit partea carosabila și a intrat intr-un cap de pod. Citește și: Accident cu 5 mașini in Pitești. Un pieton ranit Potrivit…

- „La data de 20 martie a.c., in jurul orei 09:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat care efectua lucrari la inaltime, pe o schela, pe raza localitatii Pietrosani, ar fi cazut si ar fi suferit vatamari corporale. La fata locului…

- In noaptea de marți spre miercuri, 19 spre 20 martie, in jurul orei 2:30, polițiștii Secției 2 Pitești au oprit in trafic un barbat in varsta de 26 de ani, din județul Olt. Acesta conducea un autoturism pe strada Nicolae Labiș din Pitești in timp ce se afla sub influența alcoolului Citește și: Argeș.…

- S-a intamplat in noaptea de luni spre marți, 11 spre 12 martie, mai exact dupa miezul nopții, atunci cand polițiștii Secției 1 Pitești au oprit in trafic un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiu. Citește și: Traficantul de droguri Alex Copil Batran este primul argesean incatusat la spovedanie!…

- Doi barbați de 34, respectiv 35 de ani, au fost arestați preventiv dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce furau mai multe bucați de șina de tramvai și obiecte din fier, in Sectorul 2, anunța luni Poliția Capitalei, intr-un comunicat.Indivizii au fost prinsi in flagrant sambata dupa-amiaza, 9…