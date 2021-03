Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat sambata, dupa o sedinta care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne, pe tema paturilor de la ATI, ca in acest moment nu s-a pus in discutie carantinarea Capitalei. „La acest moment nu s-a pus in discutie carantinarea…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a declarat sambata ca in acest moment nu s-a pus in discutie carantinarea municipiului Bucuresti. Precizarile șefului DSU vin in condițiile in care zona metropolitana a Capitalei este complet roșie, din cauza ratei mari de infectare.…

- Raed Arafat: La acest moment nu s-a pus in discutie carantinarea Capitalei Raed Arafat. Foto. gov.ro Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat sâmbata ca în acest moment nu s-a pus în discutie carantinarea municipiului Bucuresti. "La…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, luni, ca incidenta in municipiul Bucuresti este in usoara scadere si se monitorizeaza situatia, precizand ca nu se doreste impunerea carantinei, anunța news.ro. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca nu a fost pusa in discutie o evaluare a activitatii sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, insa a precizat ca, la un moment dat, se va face o evaluare pentru toti secretarii de stat. "Evaluarea secretarilor…

- Raed Arafat a venit in fața presei sa explice de ce au fost luate deciziile de vineri din Consiliul pentru Situații de Urgența al Capitalei dupa ce au aparut puncte de vedere diferite intre Prefectura și Primarie, pe de o parte, și Ministerul Sanatații, pe de alta parte.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca starea de alerta va fi prelungita si nu sunt prevazute masuri de relaxare, dar nici alte masuri restrictive, dupa aparitia noii tulpini de coronavirus. ”Urmeaza sa se prelungeasca starea de alerta, asta cred ca deja stie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat cu puțin timp in urma, la sosirea in Romania a primelor 10.000 de doze de vaccin anti-COVID, prin Vama Nadlac 2, ca este „un moment istoric”. „Asistam la un moment istoric, care arata ca lumea a gasit o solutie, incepem s-o aplicam.…